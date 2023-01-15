Михаил Мудрик завершает свой переход в лондонский "Челси".

Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Михаил Мудрик завершает свой переход из "Шахтера" в лондонский "Челси".

По информации журналиста Фабрицио Романо, в воскресенье, 15 января, 22-летний футболист пройдет медосмотр в английском клубе, после чего подпишет контракт с "синими".

Накануне "Челси" выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что Мудрик вскоре присоединится к команде.

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"ФК "Челси" близок к подписанию соглашения по Мудрику. "Челси" обсуждает с донецким "Шахтером" условия перехода Михаила Мудрика.

Если между двумя клубами будет достигнута договоренность, то игрок сборной Украины, который может играть как вингер или нападающий, обсудит личные условия с "синими" перед переходом на постоянной основе", - говорится в сообщении на официальном сайте "Челси".

Также информацию о переговорах по трансферу Мудрика в "Челси" подтвердил и донецкий "Шахтер".

"Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец ФК "Челси" Бехдад Эгбали обсудили переход Михаила Мудрика в "Челси". Стороны очень близки к трансферу футболиста в лондонский клуб", - говорится в официальном заявлении украинской команды.

Кроме того, лондонский "Челси" в официальных аккаунтах клуба в соцсетях и в своем приложении призывает болельщиков подписаться на Мудрика и отправить для него послание.

В данный момент пост с призывом об отправке сообщений для Мудрика набрал более одного миллиона лайков. Футболист еще официально не представлен в качестве игрока "аристократов".

Добавим, что изначально ожидалось, что Мудрик перейдет в лондонский "Арсенал". "Канониры" долго вели переговоры с донецким "Шахтером" и даже успели согласовать личный контракт с украинским футболистом. Однако в последний момент в борьбу за 22-летнего вингеро вклинился "Челси" и перебил предложение "Арсенала".

По информации Фабрицио Романо, "Челси" заплатит за трансфер Мудрика 100 миллионов евро.

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