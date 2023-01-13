Английский топ-клуб, кроме 70 миллионов евро, готов заплатить бонусы.

"Арсенал" сделал новое предложение по полузащитнику "Шахтера" Михаилу Мудрику.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб предлагает "горнякам" 70 миллионов евро + бонусы. Донецкая команда взяла время на рассуждения, сам Мудрик настаивает на своем трансфере, он хочет переехать в АПЛ.

Журналист Бен Джейкобс добавляет, что "Арсеналу" и "Шахтеру" действительно удалось достичь определенного согласия по фиксированной части суммы, но вместе с бонусами это все равно не 100 миллионов евро.

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"Канониры" оптимистично настроены относительно закрытия сделки и не верят, что окончательная цена будет такой высокой, как публично заявляет "Шахтер".

Трансфер Михаила Мудрика в лондонский "Арсенал"

26 декабря клуб АПЛ предложил "Шахтеру" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве различных бонусов за 22-летнего Мудрика. "Горняки" отклонили предложение.

3 января "канониры" сделали второе официальное предложение по Мудрику. Речь шла о 52 миллионах евро плюс 18-20 миллионах евро в качестве бонусов. "Шахтер" снова не принял такие условия и продолжил просить 80-100 миллионов евро.

Сам Мудрик уже успел договориться с "Арсеналом" относительно условий личного контракта. Английский топ-клуб готов платить украинской звезде 5,5 миллиона евро в год.