Этой зимой Михаил Мудрик может сменить клубную прописку.

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который во время работы в "Шахтере" первым начал доверять Михаилу Мудрику, уверен, что украинского хавбека ждет большое будущее.

"Конечно, Мудрик - фантастический игрок, мне он очень нравится, но "Брайтон" не может себе его позволить. Я знаю реальные возможности и качества Михаила. Думаю, в будущем он может выиграть Золотой мяч", - сказал Де Дзерби на пресс-конференции перед матчем с "Арсеналом".

Напомним, что "Арсенал" предложил за переход Мудрика 40-45 миллионов евро плюс 20 миллионов евро в качестве бонусов. Это не устраивает "горняков", но лондонский клуб продолжает переговоры и серьезно настроен, чтобы подписать украинца в зимнее трансферное окно.

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Стоит отметить, что сам Мудрик не скрывает своей симпатии к "Арсеналу" и желает перейти именно в лондонский клуб.

В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мудрика в 40 миллионов евро.

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