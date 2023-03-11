Украинский вингер отличился голевой передачей в игре против "Лестера".

В субботу, 11 марта, состоялся поединок 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" противостоял "Лестеру".

Игра проходила на стадионе "Кинг Пауэр" и завершилась уверенной победой "синих" со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте - эффектный гол в составе "Челси" забил Бен Чилуэлла с передачи Калиду Кулибали. На 39-й "лисы" сравняли счет, с передачи Рикарду отличился Патсон Дака. В самой концовке первого тайма "синие" снова вышли вперед - в этот раз отличилился Кай Хаверц с передачи Энцо Фернандеса.

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На 75-й минуте матча Михаил Мудрик забил прекрасный гол ударом из-за пределов штрафной, однако судья отменил взятие ворот украинцем из-за офсайда. На 78-й минуте команда Грэма Поттера все же укрепила свое преимущество благодаря голу Матео Ковачича, точную передачу ему отдал украинский вингер Михаил Мудрик. Это первое результативное действие украинца в составе "Челси".

"Лестер" - "Челси" - 1:3

Голы: Дака, 39 - Чилвелл, 11, Хавертц, 45+6, Ковачич, 78

"Лестер": Уорд, Перейра, Суттар, Фас, Кастань, Амарти (Тете, 66), Менди (Сумаре, 66), Ихеаначо (Варди, 76), Мэддисон (Эванс, 90), Дьюсбери-Холл, Дака (Барнс, 66)

"Челси": Аррисабалага, Фофана (Бадиашиль, 86), Кулибали, Кукурелья, Лофтус-Чик (Чалоба, 73), Фернандес, Ковачич, Чилвелл, Хавертц, Фелиш (Галлахер, 46), Мудрик (Чуквуэмека, 82)

Предупреждения: Фас (19, 87), Перейра (51) - Фофана (13), Кукурелья (31)

Удаление: Фас (87)

Отметим, что Михаил Мудрик вышел на этот матч в стартовом составе "Челси" и отыграл 82 минуты. За этот матч украинский вингер получил отметку 6,9 от аналитического портала WhoScored.

Благодаря победе в этом туре "Челси" набрал 37 очков, но остался на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 24 очками занимает 16-е место.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет с "Эвертоном", а "Лестер" померяется силами с "Брентфордом". Обе игры пройдут 18 марта.

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