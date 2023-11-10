Румынский специалист заявил, что никогда не вернется работать в РФ.

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое скандальное интервью российской прессе.

Для football.ua румынский специалист заявил, что никогда не вернется работать в РФ.

"Пожалуйста, давайте не будем так. Футбол - это другая сторона, это не о войне. Очень сложно продолжать играть в футбол, когда продолжаются бомбардировки, когда падают ракеты, когда отменяются матчи. Так просто продолжать невозможно. Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни. Я продолжал жить в Украине все эти два года в этой ситуации, и я никогда не говорил, что вернусь в страну-агрессор. Никогда", - сказал Луческу.

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Он добавил, что ему хочется, чтобы украинские и российские клубы снова играли между собой товарищеские турниры.

"Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было прекрасное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуться к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно", - заявил румын.

Напомним, что Луческу тренировал "Зенит" (Санкт-Петербург) в сезоне 2016/17.

Луческу покинул киевское "Динамо"

Третьего ноября "Динамо" в матче УПЛ уступило "Шахтеру" (0:1). После поражения румынский специалист Мирча Луческу объявил, что уходит с поста главного тренера "Динамо" и завершает свою карьеру.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил Луческу за проделанную работу и за выигранные трофеи и признался, что решение тренера подать в отставку стало для него неожиданностью.

Руководство "бело-синих" выбрало замену Луческу: знаменитый Александр Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

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