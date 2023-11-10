78-летний румын заявил, что он не завершал тренерскую карьеру.

Бывший главный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу не отрицает, что может снова работать в РФ.

В интервью российскому пропагандистскому медиа "Спорт Экспресс" 78-летний румын заявил, что он не завершал тренерскую карьеру.

"Я ушел из киевского "Динамо", но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом на шесть очков от "Шахтера". Позже, к сожалению, произошло то, что произошло. Сейчас имею предложения. Чувствую себя хорошо! Нет никаких проблем - ни физических, ни ментальных", - сказал Луческу.

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Мирча также предположил, что мог бы тренировать какую-то команду в России.

"Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны", - добавил румын.

Напомним, что Луческу тренировал "Зенит" (Санкт-Петербург) в сезоне 2016/17.

Луческу покинул киевское "Динамо"

Третьего ноября "Динамо" в матче УПЛ уступило "Шахтеру" (0:1). После поражения румынский специалист Мирча Луческу объявил, что уходит с поста главного тренера "Динамо" и завершает свою карьеру.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил Луческу за проделанную работу и за выигранные трофеи и признался, что решение тренера подать в отставку стало для него неожиданностью.

Руководство "бело-синих" выбрало замену Луческу: знаменитый Александр Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

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