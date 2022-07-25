Игрок сборной Украины Александр Зинченко получил первую порцию критики в новом клубе.

24 июля лондонский "Арсенал" разгромил "Челси" в товарищеском матче со счетом 4:0. В этой игре за "канониров" дебютировал хавбек сборной Украины Александр Зинченко.

Украинец проявил себя неплохо и получил положительные отзывы от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Однако в британских СМИ первый матч украинского легионера за "канониров" вызвал неоднозначные реакции. Так, журналистка Кайя Кайнак указала на отсутствие хорошо поставленного удара у Зинченко.

"Действительно солидный дебют для украинца, который, правда, продолжил традицию футболистов "Арсенала" бешено стараться пробить с дальней дистанции не имея при этом мощного удара.

Несколько отличных передач и хорошее чувство позиции, несмотря на вопросы, которые были подняты по поводу его защитных способностей", – оценила действия Зинченко журналистка Football.London.

Напомним, Александр Зинченко был представлен в качестве игрока "Арсенала" 22 июля. Украинец подписал с "канонирами" контракт до 2026 года. Лондонский клуб заплатил "Манчестер Сити" за трансфер 25-летнего полузащитника 30 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

Вас также могут заинтересовать новости: