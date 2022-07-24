Александр Зинченко помог "Арсеналу" разгромить "Челси".

24 июля лондонский "Арсенал" нанес сокрушительное поражение "Челси" в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо. Подопечные Микеля Артеты забили по два гола в каждом из таймов.

В составе "канониров" дебютировал новичок лондонского клуба Александр Зинченко. Украинец вышел в основе на позиции левого защитника и провел на поле 47 минут, после чего был заменен на Нуну Тавареша.

После первого тайма "Арсенал" вел со счетом 2:0. На 15-й минуте отличился другой летний новичок команды, перешедший из "Манчестер Сити" - нападающий Габриэл Жезус. На 36-й минуте Мартин Эдегор с передачи Габриэла Мартинелли удвоил преимущество "канониров", а во втором тайме Букайо Сака и Самби Локонга установили итоговый счет – 4:0.

"Арсенал" – "Челси" - 4:0

Голы: Жезус (15), Эдегор (36), Сака (65), Локонга (90+3)

"Арсенал": Рэмсдейл (Тернер, 72), Уайт (Соареш, 72), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш, 47), Парти (Эль-Ненни, 72), Джака (Локонга, 78), Сака (Маркиньос, 72), Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 78), Мартинелли (Пепе, 72), Жезус (Нкетиа, 57)

"Челси": Менди, Эмерсон (Алонсо, 46), Чалоба (Сарр, 44), Тиаго Силва (Кулибали, 72), Джеймс (Хадсон-Одои, 72), Галлахер (Ковачич, 46), Жоржиньо (Ампаду, 72), Маунт (Зиеш, 64), Стерлинг (Аспиликуэта, 47), Хавертц (Батшуайи, 64), Вернер (Пулишич, 47)

Лучшие моменты дебюта Зинченко:

Обзор матча:

Добавим также, что в составе "Челси" в этом поединке дебютировал перешедший из итальянского "Наполи" центральный защитник Калиду Кулибали - он появился на поле на 73-й минуте, заменив Тиаго Силву и играл под 26-м номером, который не брал себе никто из команды после ухода легендарного Джона Терри.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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