Микель Артета очень доволен подписанием украинского футболиста.

24 июля украинский полузащитник Александр Зинченко, который накануне подписал контракт с "Арсеналом", сыграл свой дебютный матч в составе лондонского клуба. "Канониры" с разгромным счетом обыграли "Челси".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебют полузащитника сборной Украины.

"Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало.

Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса.

Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что я хочу, понимает процессы. Считаю, что он выдал хорошую игру", - сказал Артета интервью EGTV.

Следующий поединок "Арсенал" проведет уже на родном стадионе. "Канониры" сыграют против испанской "Севильи" в рамках товарищеского турнира "Кубок Эмирейтс".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Арсенал" занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и сыграет в Лиге Европы. Александр Зинченко с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

За трансфер Зинченко "Арсенал" выплатил "Ман Сити" 30 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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