Команда Александра Петракова сыграет на выезде против своего, вероятно, прямого конкурента за второе место.

9 октября сборной Украины предстоит провести важную битву за путевку на чемпионат мира в Катаре. Противостоять украинским футболистам будет сборная Финляндии. Матч пройдет на "Олимпийском стадионе" в столице Финляндии - Хельсинки.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

Финляндия - Украина: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.00.

Сборная Украины

"Желто-синие" - миролюбивая команда. Сыграть все 5 матчей отбора вничью - это вызывает неоднозначные ощущения. Однако сейчас нужно думать лишь о победе, иначе про мундиаль в Катаре можно будет забыть. Турнирное положение обязывает идти вперед.

Александр Петраков не вызвал в сборную Руслана Малиновского, а потом был крайне обижен на журналистов. Скажется ли это на настроении команды изнутри? Ответ уже скоро узнаем.

Ситуация накануне решающих поединков сложная. В лазарет попал Александр Зинченко, а также некий злой фатум преследует Виталия Буяльского. Тут вроде и тренер новый, который тебе доверяет, но травмы вмешались.

Для сборной Украины этот матч своего рода момент истины. Победа еще ничего не гарантирует, а вот поражение финнам поставит крест на мечтах о Катаре. Поэтому сейчас украинские футболисты должны преодолеть стресс и справиться с этим вызовом.

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Сборная Финляндии

Эту страну теперь можно ассоциировать не только с биатлоном и хоккеем, а еще и с футболом. За последние годы правительство Финляндии внедрило целую программу по развитию футбола и как следствие эта скандинавская страна смогла неплохо выступить на Евро-2020. Более того, они впервые в истории приняли участие на континентальном первенстве.

Например, Босния и Герцеговина имея как бы более звездный состав не попала на Евро-2020, а Финляндия там выступила, да еще и обыграла будущего полуфиналиста турнира - Данию.

Теперь финны имеют хорошие шансы пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Они никогда не играли на мундиалях. Впрочем, математически именно скандинавы сейчас впереди - по потерянным очкам они опережают и Украину, и Боснию и Герцеговину.

"Суоми" - дисциплинированная и весьма организованная команда. Обыграть такую в ее логове - дорогого стоит. У Украины нет права на ошибку, а потому нужно будет показать еще большую дисциплинированность и жажду к победе.

История противостояний

Предстоящий матч в Хельсинки будет лишь четвертым в истории противостояний Финляндии и Украины. Команды дважды встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Тот отборочный турнир для Украины был скверным, но с финнами команда Андрея Шевченко взяла 6 очков: победы 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Во втором туре текущего отборочного цикла между соперниками была зафиксирована ничья.

Кто не сыграет?

В матче против Финляндии сыграть не смогут Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский (у всех травмы). Денис Бойко пропустит игру по семейным обстоятельствам.

У Финляндии кадровых потерь нет.

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки, Араюури, Вайсанен, Алхо, Уронен, Камара, Шуллер, Ниссиля, Похьянпало, Валакари, Пукки

Украина: Бущан, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Финляндию знаю хорошо, посмотрел много их матчей. Завтра увидите".

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва:

"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не одержала еще ни одной в нашей группе. С другой стороны, украинцы ни разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками. Украина - это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимальные усилия".

Арбитр

Судить поединок будет испанский рефери Хесус Хиль Мансано.

Автор: Артем Будрин