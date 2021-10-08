Команда Александра Петракова попытается одержать первую победу в этом отборе.

Сборная Украины на выезде проведет поединок 6-го тура квалификации ЧМ-2022 против финнов. Команды встретятся 9 октября на "Олимпийском стадионе" в столице Финляндии - Хельсинки.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

Финляндия - Украина: где смотреть матч

В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Финляндия - Украина: перед матчем

На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.

Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.

Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.

Автор: Артем Будрин