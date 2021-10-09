Сборная Украины в своем шестом матче квалификации сыграет с финнами.

9 октября состоится матч отбора на чемпионат мира в Катаре между сборными Финляндии и Украины. Команды сыграют на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

Финляндия - Украина: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.00.

Сборная Украины в текущей квалификации провела пять матчей, в которых набрала 5 очков - все свои поединки "желто-синие" свели вничью. В таблице группы D сборная Украины идет второй.

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Финляндия провела четыре матча, в которых набрала 5 очков. В турнирной таблице финны занимают третье место.

Главным арбитром на этот матч назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

Квалификация ЧМ-2022

Финляндия - Украина

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Испытание очень серьезное. Хорошо знаю финскую сборную, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, увидите".

Сборная Украины накануне потренировалась в Хельсинки. Все футболисты в строю.

Перед матчем форвард сборной Финляндии Теему Пукки пообещал, что финны будут смело играть в этом матче.

Вот так выглядит таблица группы D перед финишной прямой.

Напомним, что в первом круге Украина упустила победу над Финляндией. На 80-й минуте "желто-синие" вышли вперед благодаря голу Жуниора Мораеса, но на 89-й после удаления Виталия Миколенко пропустили с пенальти от Теему Пукки - 1:1.

Автор: Артем Будрин