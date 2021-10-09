9 октября состоится матч отбора на чемпионат мира в Катаре между сборными Финляндии и Украины. Команды сыграют на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.
Финляндия - Украина: где смотреть матч
Начало встречи - в 19.00.
Сборная Украины в текущей квалификации провела пять матчей, в которых набрала 5 очков - все свои поединки "желто-синие" свели вничью. В таблице группы D сборная Украины идет второй.
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Финляндия провела четыре матча, в которых набрала 5 очков. В турнирной таблице финны занимают третье место.
Главным арбитром на этот матч назначен испанец Хесус Хиль Мансано.
Квалификация ЧМ-2022
Финляндия - Украина
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:
"Испытание очень серьезное. Хорошо знаю финскую сборную, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, увидите".
Сборная Украины накануне потренировалась в Хельсинки. Все футболисты в строю.
Перед матчем форвард сборной Финляндии Теему Пукки пообещал, что финны будут смело играть в этом матче.
Вот так выглядит таблица группы D перед финишной прямой.
Напомним, что в первом круге Украина упустила победу над Финляндией. На 80-й минуте "желто-синие" вышли вперед благодаря голу Жуниора Мораеса, но на 89-й после удаления Виталия Миколенко пропустили с пенальти от Теему Пукки - 1:1.