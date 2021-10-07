Украинская сборная готовится провести сложную выездную игру.

9 октября сборная Украины проведет свой шестой поединок в квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. "Желто-синяя" сборная отправится в гости в Финляндию.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

Букмекеры записали команду Александра Петракова в фавориты противостояния. На победу украинской команды предлагается коэффициент 2,31, в то время, как на Финляндию - 3,58. Ничья оценивается коэффициентом 3,28.

На то, что Украина не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,34. А вот на то, что Финляндия не уступит коэффициент побольше - 1,69.

Финляндия - Украина: перед матчем

Матч Финляндия - Украина пройдет 9 октября на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки. Начало - в 19.00.

К этому моменту сборные Украины и Финляндии набрали 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы тогда вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.

Автор: Артем Будрин