Теему Пукки заявил, что финская сборная будет играть более смело, чем в выездном матче.

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2022.

Об этом Пукки сказал во время пресс-конференции, передает "Футбол NEWS".

"Выездная игра была на самом деле тяжелой - нам довелось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу", - отметил Пукки.

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"Конечно, надеемся на большую поддержку зрителей. Сейчас мы в отличном положении - имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках", - также сказал нападающий.

Финляндия - Украина: перед матчем

Матч Финляндия - Украина пройдет 9 октября на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки. Начало - в 19.00.

К этому моменту сборные Украины и Финляндии набрали 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы тогда вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.

Автор: Антон Дударь