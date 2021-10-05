Александр Петраков считает, что команде не везло.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о том, когда команда одержит победу.

О безвыигрышной серии сборной Украины специалист высказался в ходе пресс-конференции.

"Среди тренеров бытует мнение, что Петраков - фартовый тренер. А вы можете сказать такое после Казахстана? Или непонятный гол Франции, забитый Рабьо. Я его тоже хорошо знаю, он был капитаном сборной Франции 1995 года рождения. Рабьо прыгает, бьет головой, мяч попадает в спину защитнику и отлетает к Марсьялю. В Чехии пропустили за считанные секунды до конца", - отметил Петраков.

Тренер считает, что сборная Украины уже исчерпала запас ничьих:

"Скажем прямо, мы свои ничьи уже сыграли. Финляндию устраивает ничья, а нам нужна победа. Вы думаете, я не хочу выиграть? Думаете, я хотел сыграть вничью с Казахстаном, Францией? Или не хотел победить Чехию?".

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Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

В ближайших поединках команде не поможет ряд футболистов.

Автор: Антон Дударь