Александр Петраков не сдержал эмоций.

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков бурно завершил свою пресс-конференцию посвященную старту октябрьского сбора национальной команды.

Об этом сообщает УАФ.

"За полтора месяца, что я нахожусь у руля сборной, мне так приятно - вы меня все так ненавидите, столько про меня статей, гадостей. Я, честно, стал сильнее - спасибо вам огромное, благодарю. У меня мотивация такая сейчас, мля, сумасшедшая. Меня так ненавидят - класс. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям", - сказал Петраков.

"Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их", - добавил коуч сборной.

Напомним, что на этой пресс-конференции Петраков впервые официально прокомментировал невызов Руслана Малиновского в лагерь сборной.

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Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Артем Будрин