Александр Петраков эмоционально прокомментировал конфликт с Русланом Малиновским.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на октябрьский сбор команды.

Об этом стало известно из его пресс-конференции на You-Tube-канале УАФ.

"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского - какой подонок Петраков, он должен позвонить, извинится, на колени стать и тому подобное. Я уже все сказал в студии "Великого футбола", всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали - в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить", - уведомил всех Петраков.

Напомним, что Малиновский не получил приглашения в сборную несмотря на то, что является самым дорогим украинским футболистом.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

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Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

Автор: Артем Будрин