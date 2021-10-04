Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал невызов полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского на октябрьский сбор команды.
Об этом стало известно из его пресс-конференции на You-Tube-канале УАФ.
"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского - какой подонок Петраков, он должен позвонить, извинится, на колени стать и тому подобное. Я уже все сказал в студии "Великого футбола", всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали - в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить", - уведомил всех Петраков.
Напомним, что Малиновский не получил приглашения в сборную несмотря на то, что является самым дорогим украинским футболистом.
Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
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Сборная Украины: матчи в октябре
- Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
- После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.