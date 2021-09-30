Полузащитник стал единственным представителем "Аталанты" в сборной.

Украинец Руслан Малиновский включен в символическую сборную Серии А по итогам сентября.

Команду месяца представил авторитетный портал WhoScored.

Малиновский оказался единственным представителем "Аталанты" в сборной месяца.

В команду попали сразу шесть игроков "Наполи" (Давид Оспина, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен). Также в символическую сборную включены защитник "Торино" Глейсон Бремер, защитник "Милана" Пьер Калюлю, полузащитник "Интера" Николо Барелла и полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза.

В сентябре Малиновский провел за "Аталанту" 4 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Напомним, что Малиновский не был вызван в сборную Украины на ближайшие матчи.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.

Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.

Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.

В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.

Автор: Антон Дударь