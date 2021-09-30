Руслан Малиновский / фото REUTERS

Украинец Руслан Малиновский включен в символическую сборную Серии А по итогам сентября.

Команду месяца представил авторитетный портал WhoScored.

Малиновский оказался единственным представителем "Аталанты" в сборной месяца.

В команду попали сразу шесть игроков "Наполи" (Давид Оспина, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен). Также в символическую сборную включены защитник "Торино" Глейсон Бремер, защитник "Милана" Пьер Калюлю, полузащитник "Интера" Николо Барелла и полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза.

В сентябре Малиновский провел за "Аталанту" 4 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Напомним, что Малиновский не был вызван в сборную Украины на ближайшие матчи.

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Автор: Антон Дударь