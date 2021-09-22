Йожеф Сабо считает, что Александру Петракову нельзя так относиться к игрокам.

Экс-тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова за решение не вызывать полузащитника Руслана Малиновского в сборную Украины.

Сабо цитирует 1927.kiev.ua.

"Невызов Малиновского - это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: "Улетел - хорошо, что улетел", "Много говорит - вызову вместо него другого". Не вызвать Малиновского в сборную - это очень плохо", - сказал Сабо.

Специалист подчеркнул, что Малиновский - один из лучших футболистов украинской сборной:

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"Для меня Руслан - один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше действует хорошо, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия - Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, и уже есть команда. У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч".

Сабо подчеркнул, что Петракову стоит пересмотреть свое отношение к игрокам:

"Не вызвать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи".

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.

Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.

Позже Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.

В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.

Автор: Антон Дударь