Руслан Малиновский впервые в сезоне отметился результативным действием.

Украинский хавбек Руслан Малиновский отметился голевой передачей за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Сассуоло".

Малиновский вышел на поле в стартовом составе, а уже на 4-й минуте ассистировал Робину Гозенсу. На 61-й минуте Руслан получил желтую карточку за незначительное нарушение правил, а через мгновение тренер его заменил на опытного Йосипа Иличича.

"Аталанта" победила в итоге со счетом 2:1 и набрала 10 очков после пяти туров. Бергамаски поднялись в зону Лиги чемпионов и занимают пока что 4-ю строчку.

Напомним, что Александр Петраков не вызвал в сборную Украины Малиновского из-за конфликта.

Видео обзор поединка (ассист Малиновского на тайм-коде 00:33)

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В своем первом сезоне он провел за итальянский клуб 44 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 43 матча, 10 голов и 12 ассистов в составе клуба из Бергамо.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

В мае 2021 года украинец был назван лучшим игроком месяца в Серии А.

Автор: Артем Будрин