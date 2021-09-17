Руслан Малиновский не получил приглашения от тренера.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков, которые будут готовиться к октябрьскому сбору национальной команды.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

25 игроков получили приглашение. Еще 8 исполнителей попали в резервный список.

Список футболистов сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Денис Бойко ("Динамо", Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла", Полтава)

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер", Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо", Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо", Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер", Донецк), Сергей Булеца ("Заря", Луганск), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша)

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1", Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер", Донецк)

Резервный список: Георгий Бущан ("Динамо", Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер", Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря", Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна", Чернигов), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1", Днепр)

Руслан Малиновский из-за конфликта не получил вызов в сборную. Согласно Transfermarkt его стоимость составляет 30 миллионов евро и он самый дорогой футболист сборной Украины.

Автор: Артем Будрин