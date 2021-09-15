Руслан Малиновский отрицает слова тренера и говорит, что не обижался на него.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский ответил тренеру сборной Украины Александру Петракову, который ранее заявил, что футболист обиделся на решения тренера и не захотел оставаться в команде на матч с Чехией.

Свою версию событий Малиновский изложил в Instagram.

Футболист написал, что "вынужден отреагировать" на ситуацию и подчеркнул, что всегда с большим желанием приезжает в сборную Украины.

"Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более, для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды", - отметил Малиновский.

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Полузащитник подчеркнул, что Петраков обсудил свое решение оставить его в запасе с половиной команды:

"У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактике. В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной".

При этом, по словам Малиновского, он не обижался на тренера:

"Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: "Нет, вы главный, вы решаете". Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных".

Также он прокомментировал свой отъезд из лагеря сборной перед товарищеским матчем с Чехией:

"После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ "Хочешь - езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил".

Малиновский также выразил надежду, что все футбольные вопросы в дальнейшем будут решаться внутри команды.

Руслан Малиновский: карьера в сборной Украины

Малиновский дебютировал за сборную Украины 31 марта 2015 года в товарищеском матче с Латвией.

К этому моменту на его счету 43 матча и 6 голов в футболке национальной команды.

На Евро-2020 Малиновский принял участие в четырех матчах, после чего не смог помочь команде в игре с Англией из-за травмы.

Автор: Антон Дударь