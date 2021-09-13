Полузащитник покинул расположение сборной после того, как два раза подряд остался в запасе.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что полузащитник Руслан Малиновский по собственному желанию покинул лагерь "желто-синих" перед контрольной игрой с Чехией.

Об этом Петраков сказал в интервью "Великому футболу".

"Он подошел, сказал: "Я хочу уехать". Ему купили билет на 9-е число, еще была игра в Чехии, но он сказал: "Я не хочу оставаться, я хочу уехать". Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора купить ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет".

Петраков подчеркнул, что никакого конфликта между ним и Малиновским не было:

"Нет, никакого конфликта. Мы не ругались".

При этом тренер заявил, что Малиновский обиделся на то, что остался в запасе на матче квалификации ЧМ-2022 против Казахстана и Франции:

"Мы сначала сели и поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Говорю, как мы сейчас будем с тобой разговаривать. Он ответил, что если бы этот разговор был год назад, когда он играл в Бельгии, то он, может, и стал бы в позу, а сейчас он играет в Италии и понимает, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку, молодец".

На "Олимпийском" я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Хорошо, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?". Говорю, мы же с тобой договаривались, что интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он говорит: "Нет". Ну и все".

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"После игры он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в нормальных отношениях. Хочешь ехать - уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь - едь", - добавил тренер, подчеркнув, что "ничем не обидел" Малиновского.

Руслан Малиновский: карьера в сборной Украины

Малиновский дебютировал за сборную Украины 31 марта 2015 года в товарищеском матче с Латвией.

К этому моменту на его счету 43 матча и 6 голов в футболке национальной команды.

На Евро-2020 Малиновский принял участие в четырех матчах, после чего не смог помочь команде в игре с Англией из-за травмы.

Автор: Антон Дударь