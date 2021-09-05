Руслан Малиновский недоволен тем, что перестал попадать в стартовый состав.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что полузащитник Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на матч с Францией.

Слова Петракова передает официальный сайт УАФ.

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду", - сказал Петраков.

Он объяснил, почему Малиновский не попадает в основу:

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"Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше".

Напомним, что в матче против Казахстана Малиновский также остался в запасе сборной Украины.

На счету полузащитника 40 матчей и 6 голов в составе сборной.

Украина - Франция: итоги матча

Матч Украина - Франция завершился вничью - 1:1.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. У "желто-синих" в активе 5 очков после пяти матчей и третье место в группе D. У Франции после аналогичного количества игр 9 зачетных пунктов и первая строчка.

Следующий матч отбора Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.

Автор: Антон Дударь