Сборная Украины 4 сентября проведет матч 5-го тура квалификации чемпионата мира-2022. В Киеве украинцы будут принимать действующих чемпионов мира французов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.
Украина - Франция: где смотреть матч
Начало встречи - в 21.45.
И Украина, и Франция в текущем отборе провели по четыре матча. Украинцы набрали 4 очка и занимают второе место в группе D. У французов - 8 очков и первая позиция.
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Украина и Франция уже играли друг против друга в рамках первого круга. Тот поединок завершился вничью - 1:1.
Главным арбитром матча назначен словенец Славко Винчич.
Квалификация ЧМ-2022, 5-й тур, группа D
Украина - Франция
Онлайн-трансляция матча
Сборная Украины сегодня сыграет в синей форме, франзузы - в белой.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:
"Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все".
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:
"Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова. Да, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаем силу сборной Украины".
Среди тех футболистов, которые есть в распоряжении у Александра Петракова, в заявку на матч не попал полузащитник Игорь Харатин. Также, напомним, что Александр Зинченко пропустит матч из-за дисквалификации, а Виталий Буяльский получил травму. В то же время в состав возвращается Тарас Степаненок.
У французов не сыграют Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Корентен Толиссо и Жюль Кунде.
С учетом Евро-2020 сборная Франции не может выиграть уже в четырех матчах подряд.