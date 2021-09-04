Команда Александра Петракова сыграет против лидера отборочной группы.

Сборная Украины 4 сентября проведет матч 5-го тура квалификации чемпионата мира-2022. В Киеве украинцы будут принимать действующих чемпионов мира французов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

Украина - Франция: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.45.

И Украина, и Франция в текущем отборе провели по четыре матча. Украинцы набрали 4 очка и занимают второе место в группе D. У французов - 8 очков и первая позиция.

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Украина и Франция уже играли друг против друга в рамках первого круга. Тот поединок завершился вничью - 1:1.

Главным арбитром матча назначен словенец Славко Винчич.

Квалификация ЧМ-2022, 5-й тур, группа D

Украина - Франция

Онлайн-трансляция матча

Сборная Украины сегодня сыграет в синей форме, франзузы - в белой.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова. Да, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаем силу сборной Украины".

Среди тех футболистов, которые есть в распоряжении у Александра Петракова, в заявку на матч не попал полузащитник Игорь Харатин. Также, напомним, что Александр Зинченко пропустит матч из-за дисквалификации, а Виталий Буяльский получил травму. В то же время в состав возвращается Тарас Степаненок.

У французов не сыграют Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Корентен Толиссо и Жюль Кунде.

С учетом Евро-2020 сборная Франции не может выиграть уже в четырех матчах подряд.

Автор: Артем Будрин