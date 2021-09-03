Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук готовятся к матчу в общей группе / фото REUTERS
Сборная Украины дома сыграет матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против французской команды. 4 сентября игра состоится на "Олимпийском" в столице Украины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.
Украина - Франция: где смотреть матч
В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".
Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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Украина - Франция: перед матчем
- 1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
- Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).
- Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.
- Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.
- Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира.