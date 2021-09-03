Украинская сборная сыграет второй поединок после чемпионата Европы.

Сборная Украины дома сыграет матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против французской команды. 4 сентября игра состоится на "Олимпийском" в столице Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

Украина - Франция: где смотреть матч

В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Украина - Франция: перед матчем

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.

Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира.

Автор: Артем Будрин