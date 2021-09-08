Александр Петраков выпустил на поле пятерых дебютантов.

Сборная Украины сыграла на выезде вничью против чешской команды в рамках контрольного поединка.

Первый тайм был насыщенным на голевые моменты. Особенно много угроз создала Чехия. Хозяева поля в дебюте игры могли наказать защиту украинской сборной. Форвард Чехии Станислав Тецл обошел на вираже Дениса Бойко и отправлял мяч в ворота, но Сергей Кривцов вовремя в подкате выбил мяч.

Ближе к перерыву Чехия создала подобный момент, но ворота для них были словно заколдованы - в последний момент Александр Сирота выбил мяч и "потушил" опасность. Кроме этого, чехи регулярно давили и бомбардировали нашу штрафную площадку подачами.

Однако сборная Украины на 26-й минуте ответила своей разительной контратакой. Александр Зинченко запустил по флангу своего тезку Тымчика, а тот отдал голевую передачу на Виктора Корниенко, который забил свой первый гол за национальную сборную. Для левого латераля это был дебютный поединок за сборную.

Во втором тайме чешский нападающий Тецл попал в штангу, а также хорошую возможность имел Матей Выдра, но реализация нашего соперника была в этот вечер плохой. Украинцы ответили опасным моментом, когда Александр Зубков прострелил, но Роман Яремчук не дотянулся до мяча.

На 89-й минуте чешский игрок Садилек получил возможность пробить с близкого расстояния, но Бойко совершил сейв. На последней секунде игре чехи дожали украинцев и сравняли счет - Выдра расстрелял ворота Бойко. В итоге на табло ничья - 1:1.

Чехия - Украина - 1:1

Голы: Выдра, 90+4 - Корниенко, 26

Чехия: Станек, Цоуфал, Голеш (Каша, 62), Емелка, Гавел (Матею, 46), Крал, Соучек (Барак, 62), Пешек (Гложек, 46), Садилек, Змргал (Выдра, 46), Тецл (Сачек, 77)

Украина: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко, Ярмоленко (Кочергин, 76), Сикан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64)

Видео обзор первого тайма (видео будет дополняться).

Видео дебютного гола Корниенко.

Автор: Артем Будрин