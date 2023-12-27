Победа над "Вест Хэмом" позволит команде Александра Зинченко вернуть себе лидерство в АПЛ.

В четверг, 28 декабря, состоится поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" сыграет против "Вест Хэм".

Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

После 18-ти матчей в активе "Арсенала" 40 набранных очков. "Канониры" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы, подопечные Микеля Артеты вернутся на первое место в лиге.

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"Вест Хэм" с 30 баллами идет на седьмой позиции. Победа в игре с "Арсеналом" позволит "молотобойцам" обойти в таблице "Манчестер Юнайтед" и подняться на шестую строчку.

В прошлом туре чемпионата Англии "Вест Хэм" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0), а "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (1:1).

Арсенал - Вест Хэм: прогноз

Безоговорочным фаворитом этого поединка является "Арсенал". Победа "канониров" оценивается коэффициентом 1,33. Ставки на триумф "Вест Хэма" принимают с коэффициентом 9,20. Ничья - 5,70.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи "Арсенал" - "Вест Хэм" является победа "канониров" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 7,00.

Арсенал - Вест Хэм: трансляция

Матч 19-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" на территории Украины в прямом эфире покажет канал Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой встречи будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало матча - в 22:15 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ матч первого круга между "Арсеналом" и "Вест Хэмом" завершился победой "канониров" (3:1). Во втором круге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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