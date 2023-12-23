"Манчестер Юнайтед" опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 23 декабря, состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Вест Хэм" принимал "Манчестер Юнайтед".

Игра проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре футболисты "Вест Хэма" открыли на 72-й минуте - Джеррод Боуэн забил с передачи Лукаса Пакета. Спустя шесть минут "молотобойцы" удвоили свое преимущество - Мохаммед Кудус забил с передачи все того же бразильца Пакета.

Видео дня

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0

Голы: Боуэн, 72, Кудус, 78

"Вест Хэм": Ареола, Цоуфал, Зума, Мавропанос, Эмерсон, Альварес, Соучек, Кудус (Джонсон 90+3), Уорд-Праус, Пакета, Боуэн (Форнальс 87)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Камбвала (Регилон 84), Эванс, Шоу, Мактоминей, Мэйну, Антони (Пельистри 73), Фернандеш, Гарначо (Эриксен 85), Гейлунд (Рашфорд 57)

Предупреждения: Кудус 43, Пакета 74 - Эванс 45+2, Фернандеш 51, Шоу 90+6

Победа в этой игре позволила "Вест Хэму" обойти "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице чемпионата Англии. "Молотобойцы" набрали 30 очков и поднялись на шестую строчку. "Красные дьяволы" с 28 баллами занимают теперь восьмое место.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Астон Виллы".

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