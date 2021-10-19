Во вторник, 19 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала". Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".
"Шахтер" - "Реал": где смотреть матч
Начало встречи - в 22:00.
"Шахтер" Донецк
"Горняки" не лучшим образом начали свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Уже с первого тура все пошло совсем не так, как хотелось тренерскому штабу дончан и болельщикам клуба. В стартовом туре группового этапа "Шахтер" противостоял молдавскому "Шерифу", который считался главным аутсайдером группы D, однако сенсационно победу в матче праздновала команда Юрия Вернидуба.
Выводы были сделаны и после игры с "Шерифом" донецкий клуб одержал три подряд разгромные победы, против "Мариуполя" (5:0) в УПЛ, в Суперкубке Украины над "Динамо" (3:0) и против "Вереса" (4:1) в чемпионате. Затем последовал поединок второго тура группового этапа ЛЧ и соперник был намного сильнее и опытнее, чем "Шериф" - миланский "Интер". Роберто Де Дзерби нашел правильные слова и провел неплохую тактико-теоретическую работу со своими футболистами, поскольку в этом противостоянии "горнякам" удалось не только сыграть вничью (0:0), но будь больше фарта на стороне "горняков", они могли бы и три очка взять.
Противостояния против "Реала" могут стать ключевыми для "Шахтера" в их лигочемпионовском пути. Первый матч пройдет в Киеве, перед своими фанатами, и тут нет права на ошибку. Если не получится взять очки на "Олимпийском", то в Мадриде на обновленном "Сантьяго Бернабеу", сделать это будет куда более сложнее.
Перед матчем против "Реала" подопечные Де Дзерби сыграли матч чемпионата Украины против Зари. Свой поединок "горняки" играли в пятницу, 15 октября, и в целом, было достаточно времени, чтобы восстановиться к противостоянию с "Реалом" и быть в хорошем тонусе. К тому же, настроение у "Шахтера" хорошее, поскольку над "Зарей" они одержали крупную победу со счетом 6:1, что несомненно придаст уверенности в себе футболистам.
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"Реал" Мадрид
Мадридский "Реал" и "Шахтер" в этой Лиге чемпионов объединяет один факт, не очень приятный для этих клубов, тем не менее. Оба коллектива в этом сезоне проиграли "Шерифу" Юрия Вернидуба. И если "горняки" проиграли в гостях молдавскому клубу, то "Реал" умудрился во втором туре ЛЧ проиграть "Шерифу" в родных стенах. Поединок "Реал" - "Шериф" завершился со счетом 1:2.
Турнирное положение "Реала" немного лучше, чем у "Шахтера", поскольку "галактикос" в стартовом туре группового этапа обыграли "Интер" в гостях и с 3 набранными очками идут на второй позиции в турирной таблице своей группы.
"Реал" Мадрид свой последний матч сыграл еще до перерыва на матчи сборных, поскольку их матч против "Атлетика" Бильбао, который должен был состояться 17 октября, был перенесен. 3 октября "сливочные" играли в рамках чемпионата Испании против "Эспаньола" и проиграли (2:1). В целом подопечные Карло Анчелотти не могут выиграть уже три матча. Продлит ли "Шахтер" неприятную серию "сливочных", покажет матч в Киеве.
История противостояний
Мадридский "Реал" и "Шахтер" ранее сыграли между собой четыре поединка. Все в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Впервые коллективы встретились в сезоне 15/16 и первая их дуэль завершилась разгромной победой "сливочных" (4:0). Во втором матче на "Арене Львов" "Шахтеру" почти удалось взять реванш. Матч выдался захватывающим и "горняки", проигрывая по ходу матча 0:4, вполне могли взять камбэк, но все же проиграли (3:4).
Самые свежие в памяти пока матчи "Шахтера" и "Реала" прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Сначала в первом туре группового этапа "горняки" одержали сенсационную победу над "сливочными" (3:2), а затем в пятом туре, тогда еще подопечные Луиша Каштру, закрепили успех и одолели подопечных Зидана (2:0) в Киеве на НСК "Олимпийский".
Кто не сыграет?
Оба клуба имеют кадровые потери накануне очной дуэли. И если травмированных Азара, Бэйла и Карвахаля Анчелотти вполне есть кем заменить, то вот у Де Дзерби куда более серьезные проблемы в этом плане. Не смогут "Шахтеру" по причине травм помочь Матвиенко и Траоре - ключевые игроки основного состава. Также не сыграют у "Реала" Иско, Йович и Себальос, а у "Шахтера" Мораес и Коноплянка.
Ориентировочные составы:
"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Витао, Исмаили – Алан Патрик, Майкон – Тете, Педриньо, Соломон – Фернандо
"Реал": Тибо Куртуа – Начо, Милитао, Давид Алаба, Марсело – Родриго, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор – Бензема
Слова перед матчем
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби
"Когда играешь против "Реала", тебя беспокоит все. Только дурак не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня - посмотреть, насколько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием.
Я не анализировал прошлогодние матчи. Я их видел, но не анализировал. И не говорил с Каштру. В этом нет смысла - каждый год команды меняются, и "Реал", и "Шахтер". Каждую игру мы стараемся выиграть, но поражения - тоже часть футбола. Однако я всегда хочу побеждать".
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти
"Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились проблемы. Но это время было проведено с пользой – возвращаются Марсело и Менди. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей. Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой, но мы уверены в своих силах.
У нас впереди очень важные матчи против Шахтера, и против Барселоны в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но мы должны возвращаться на высокий уровень, который был раньше".
Арбитр
Судить поединок будет сербский рефери Срджан Йованович.