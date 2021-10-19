"Шахтер" принимает мадридский "Реал" в третьем туре Лиги чемпионов.

Во вторник, 19 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала". Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

"Шахтер" - "Реал": где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

"Шахтер" Донецк

"Горняки" не лучшим образом начали свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Уже с первого тура все пошло совсем не так, как хотелось тренерскому штабу дончан и болельщикам клуба. В стартовом туре группового этапа "Шахтер" противостоял молдавскому "Шерифу", который считался главным аутсайдером группы D, однако сенсационно победу в матче праздновала команда Юрия Вернидуба.

Выводы были сделаны и после игры с "Шерифом" донецкий клуб одержал три подряд разгромные победы, против "Мариуполя" (5:0) в УПЛ, в Суперкубке Украины над "Динамо" (3:0) и против "Вереса" (4:1) в чемпионате. Затем последовал поединок второго тура группового этапа ЛЧ и соперник был намного сильнее и опытнее, чем "Шериф" - миланский "Интер". Роберто Де Дзерби нашел правильные слова и провел неплохую тактико-теоретическую работу со своими футболистами, поскольку в этом противостоянии "горнякам" удалось не только сыграть вничью (0:0), но будь больше фарта на стороне "горняков", они могли бы и три очка взять.

Противостояния против "Реала" могут стать ключевыми для "Шахтера" в их лигочемпионовском пути. Первый матч пройдет в Киеве, перед своими фанатами, и тут нет права на ошибку. Если не получится взять очки на "Олимпийском", то в Мадриде на обновленном "Сантьяго Бернабеу", сделать это будет куда более сложнее.

Перед матчем против "Реала" подопечные Де Дзерби сыграли матч чемпионата Украины против Зари. Свой поединок "горняки" играли в пятницу, 15 октября, и в целом, было достаточно времени, чтобы восстановиться к противостоянию с "Реалом" и быть в хорошем тонусе. К тому же, настроение у "Шахтера" хорошее, поскольку над "Зарей" они одержали крупную победу со счетом 6:1, что несомненно придаст уверенности в себе футболистам.

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"Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" и "Шахтер" в этой Лиге чемпионов объединяет один факт, не очень приятный для этих клубов, тем не менее. Оба коллектива в этом сезоне проиграли "Шерифу" Юрия Вернидуба. И если "горняки" проиграли в гостях молдавскому клубу, то "Реал" умудрился во втором туре ЛЧ проиграть "Шерифу" в родных стенах. Поединок "Реал" - "Шериф" завершился со счетом 1:2.

Турнирное положение "Реала" немного лучше, чем у "Шахтера", поскольку "галактикос" в стартовом туре группового этапа обыграли "Интер" в гостях и с 3 набранными очками идут на второй позиции в турирной таблице своей группы.

"Реал" Мадрид свой последний матч сыграл еще до перерыва на матчи сборных, поскольку их матч против "Атлетика" Бильбао, который должен был состояться 17 октября, был перенесен. 3 октября "сливочные" играли в рамках чемпионата Испании против "Эспаньола" и проиграли (2:1). В целом подопечные Карло Анчелотти не могут выиграть уже три матча. Продлит ли "Шахтер" неприятную серию "сливочных", покажет матч в Киеве.

История противостояний

Мадридский "Реал" и "Шахтер" ранее сыграли между собой четыре поединка. Все в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Впервые коллективы встретились в сезоне 15/16 и первая их дуэль завершилась разгромной победой "сливочных" (4:0). Во втором матче на "Арене Львов" "Шахтеру" почти удалось взять реванш. Матч выдался захватывающим и "горняки", проигрывая по ходу матча 0:4, вполне могли взять камбэк, но все же проиграли (3:4).

Самые свежие в памяти пока матчи "Шахтера" и "Реала" прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Сначала в первом туре группового этапа "горняки" одержали сенсационную победу над "сливочными" (3:2), а затем в пятом туре, тогда еще подопечные Луиша Каштру, закрепили успех и одолели подопечных Зидана (2:0) в Киеве на НСК "Олимпийский".

Кто не сыграет?

Оба клуба имеют кадровые потери накануне очной дуэли. И если травмированных Азара, Бэйла и Карвахаля Анчелотти вполне есть кем заменить, то вот у Де Дзерби куда более серьезные проблемы в этом плане. Не смогут "Шахтеру" по причине травм помочь Матвиенко и Траоре - ключевые игроки основного состава. Также не сыграют у "Реала" Иско, Йович и Себальос, а у "Шахтера" Мораес и Коноплянка.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Витао, Исмаили – Алан Патрик, Майкон – Тете, Педриньо, Соломон – Фернандо

"Реал": Тибо Куртуа – Начо, Милитао, Давид Алаба, Марсело – Родриго, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор – Бензема

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби

"Когда играешь против "Реала", тебя беспокоит все. Только дурак не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня - посмотреть, насколько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием.

Я не анализировал прошлогодние матчи. Я их видел, но не анализировал. И не говорил с Каштру. В этом нет смысла - каждый год команды меняются, и "Реал", и "Шахтер". Каждую игру мы стараемся выиграть, но поражения - тоже часть футбола. Однако я всегда хочу побеждать".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

"Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились проблемы. Но это время было проведено с пользой – возвращаются Марсело и Менди. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей. Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой, но мы уверены в своих силах.

У нас впереди очень важные матчи против Шахтера, и против Барселоны в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но мы должны возвращаться на высокий уровень, который был раньше".

Арбитр

Судить поединок будет сербский рефери Срджан Йованович.

Автор: Владимир Медяник