"Арсенал" и "Тоттенхэм" сократили отставание от "Манчестер Сити" до одного очка.

30 сентября и 1 октября были сыграны девять матчей в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Главной сенсацией тура стало поражение действующего чемпиона - "Манчестер Сити" на выезде уступил "Вулверхэмптону". Это первое фиаско "горожан" в текущем сезоне АПЛ. Ранее команда Гвардиолы выиграла шесть игр подряд.

Неожиданно проиграл в 7-м туре и "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уступили в родных стенах в игре против "Кристал Пэлас".

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В центральном поединке этого тура лондонский "Тоттенхэм" победил "Ливерпуль". Отметим, что эта игра закончилась громким скандалом - главный арбитр встречи отменил чистый гол футболиста "Ливерпуля". Примечательно, что комитет арбитров АПЛ официально признал, что рефери матча ошибся, отменив гол. Однако очков "Ливерпулю" это уже не прибавит.

Также отметим победу лондонского "Арсенала" в этом туре. Команда Александра Зинченко разгромила "Борнмут, цвета которого защищает еще один украинец - Илья Забарный.

АПЛ-2023/24: результаты матчей 7-го тура

Суббота, 30 сентября

"Астон Вилла" - "Брайтон" - 6:1

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 2:1

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

"Ньюкасл" - "Бернли" - 2:0

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 0:1

"Эвертон" - "Лутон" - 1:2

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:4

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 2:1

Воскресенье, 1 октября

"Ноттингем" - "Брентфорд" - 1:1

Положение команд в АПЛ

Лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров "Манчестер Сити", набравший 18 очков. Далее идут "Тоттенхэм" и "Арсенал", в активе которых по 17 баллов. Замыкает четверку "Ливерпуль", заработавший 16 очков.

В зоне вылета находятся: "Борнмут" (18-е место, 3 очка), "Бернли" (19-е место, 1 очко) и "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).

Добавим, что еще один матч 7-го тура АПЛ состоится в понедельник, 2 октября. В этой игре "Челси" Михаила Мудрика сыграет в гостях против "Фулхэма".

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