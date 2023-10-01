"Ливерпуль" в итоге проиграл матч против "Тоттенхэма".

В субботу, 30 сентября, "Ливерпуль" проиграл "Тоттенхэму" в центральном матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок закончился громким скандалом. Судьи этого матча ошибочно не засчитали чистый гол игрока "Ливерпуля".

На 34-й минуте встречи Луис Диас отправил мяч в сетку ворот "Тоттенхэма", однако главный арбитр матча Саймон Хупер воспользовался помощью системы VAR и отменил взятие ворот.

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Но, как показано на стоп-кадре, нога защитника "Тоттенхэма" находилась ближе к воротам лондонцев, чем крайняя точка игрока "Ливерпуля". Следовательно, футболист мерсисайдской команды не находился в офсайде и гол был забит без нарушения правил.

Поединок в итоге завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 2:1. В составе "шпор" голы забивали Сон Хын Мин и Жоэль Матип (автогол). За "Ливерпуль" гол забил Коди Гакпо.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" завершал матч в меньшинстве - на 26-й минуте был удален Кертис Джонс, а на 69-й минуте - Диогу Жота.

Скандальное решение бригады судей прокомментировали в Профессиональной организации арбитров Англии (PGMOL). Там признали, что рефери допустил ошибку, отменив взятие ворот.

В организации сообщили, что между арбитрами произошло недопонимание во время радиопереговоров. Судья, который сидел на VAR, посчитал, что главный арбитр встречи засчитал гол Луиса Диаса, а не наоборот. По этой причине судья VAR не вмешался в эпизод.

"Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда судейской бригадой. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол засчитали бы благодаря вмешательству VAR, однако VAR не смог вмешаться. Мы проведем полную проверку обстоятельств, которые вызвали ошибку", - говорится в заявлении PGMOL.

Добавим, что после 7-го тура "Тоттенхэм" с 17 баллами в активе занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 16 очками - четвертый. Лидирует в чемпионате "Манчестер Сити".

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против "Брайтона", а "Тоттенхэм" встретится с "Лутоном".

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