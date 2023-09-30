"Красные" потерпели первое фиаско в новом сезоне чемпионата Англии.

В субботу, 30 сентября, состоялся центральный поединок седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Ливерпуль" первым пропустил - на 36-й минуте гол забил форвард "шпор" Сон Хин Мин. Однако до перерыва Коди Гакпо сравнял счет.

Видео дня

На 90+6-й минуте встречи "Тоттенхэм" забил победный гол - мяч в собственные ворота "срезал" Матип Жоэль.

Интересно, что "Ливерпуль" завершал матч с девятью игроками на поле - красные карточки получили Кертис Джонс и Диогу Жота.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Сон (36), Матип (90+6, автогол) - Гакпо (45+4)

"Тоттенхэм": Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги (Дэвис, 83) - Сарр (Скипп, 83), Биссума (Гойбьерг, 90) - Кулусевски, Мэддисон (Велис, 90), Ришарлисон - Сон (Соломон, 69)

"Ливерпуль": Алиссон — Гомес (Конате, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон - Собослай, МакАллистер (Гравенберх, 80), Джонс — Салах (Александер-Арнолд, 74), Гакпо (Жота, 46), Диас (Эндо, 74)

Удаление: Джонс (25), Жота (70)

Победа над "Ливерпулем" позволила "Тоттенхэму" подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "шпор" 17 очков. "Ливерпуль" опустился на четвертое место (16 очков).

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" сыграет против "Брайтона" (8 октября), а "Тоттенхэм" встретится с "Лутоном" (7 октября).

Вас также могут заинтересовать новости: