Александр Усик рассказал, что у него все еще есть планы на бой с Тайсоном Фьюри.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.

Украинский боксер сообщил, что у него есть план по организации боя с "Цыганским королем", но сейчас он не может рассказать все детали.

"Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Он становится и начинает говорить в зеркало. Он от этого кайфует. Что будет, если не получится договориться о бое с Фьюри? У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить.

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Фьюри - самый сложный соперник в моей карьере? Так я же с ним еще не боксировал. Я самый сложный соперник для себя. Жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", - заявил Александр Усик в комментарии YouTube-каналу "Boxing King Media".

Бой Фьюри - Усик: что известно

Тайсон Фьюри и Александр должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось согласовать контракт на поединок и в итоге бой был сорван.

Менеджер украинского боксера сообщил, что бой был сорван потому что сторонам не удалось договориться о разделе гонорара в реванше.

Добавим, что в поединке между Усиком и Фьюри должен был определиться первый в 21-м веке абсолютный чемпион в супертяжелом дивизионе. Последним обладателем всех основных титулов в хэвивейте был Леннокс Льюис, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда.

После срыва боя с Фьюри, команда Усика переключилась на организацию поединка против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Ожидается, что бой Усик - Дюбуа состоится 12 августа в Польше.

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