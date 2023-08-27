Александр Усик настаивает на том, что Даниэль Дюбуа ударил его ниже пояса.

Обладатель поясов WBO, WBА, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал грязный удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа и признался, как на этот эпизод отреагировала его жена Екатерина.

Украинский боксер отметил, что испытывал сильные боли, но несмотря на это он поднялся и продолжил бой.

"Многие говорят, что удар Дюбуа был легальным, да? Хорошо, послушайте. Нельзя людей по яйцам бить. Бокс - это спорт джентльменов.

Было мнение, что я не смогу подняться, потому что в спине начало немного отдавать, а не только в том месте, но я понимал, что обязательно нужно вставать. Оно и сейчас болит, но следует подниматься и доводить дело до конца. Это то, что мы сейчас делаем не только на ринге, но и в нашей стране", - сказал Усик.

Украинский чемпион также добавил, что его жена Екатерина очень расстроилась, увидев подлый удар Даниэля Дюбуа.

"Если бы Катюха выскочила, она могла бы набросать пацану. Екатерина может это сделать. Я знаю, что у нее справа нормальная плюха, мы работали на лапах.

Я понимаю эмоции жены. Естественно, она переживает. Когда закончился раунд, я подошел и увидел эмоции. Я сказал: "Успокойся, сейчас. Дай мне время, все нормально", – рассказал Александр во время пресс-конференции.

Напомним, в пятом раунде боя Усик - Дюбуа произошел скандальный эпизод. Британский боксер ударил украинца ниже пояса, после чего Александр упал и долго не мог подняться. Судья дал несколько минут Усику, чтобы восстановиться и продолжить поединок.

В команде Дюбуа заявили, что удар британца не нарушал правила и они требуют назначить реванш.

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