Даниэль Дюбуа уверен в своей победе в бою против Александра Усика.

Британский боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал предстоящий бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

25-летний спортсмен назвал украинца крузером и заявил, что выиграет этот поединок.

"Классно быть андердогом. Хотя есть давление, но я не слишком учитываю это. Как андердог, ты ничего такого не чувствуешь. Просто выходишь и разрушаешь соперника, навязываешь ему бой.

Видео дня

Он крузер, а я супертяжеловес, и мне необходимо это показать, быть агрессором в ринге. Мне 25 лет. Это мое время.

Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я устал, но должен пройти через это. Я отдохну, когда услышу финальный гонг. Когда становишься чемпионом, можешь отдыхать хоть весь остаток жизни", - заявил Дюбуа в комментарии YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Александр Усик проведет защиту своих титулов в бою против Даниэля Дюбуа в польском городе Вроцлав 26 августа.

Отметим, что в послужном списке Александра Усика 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге. В своем последнем бою украинец победил в реванше Энтони Джошуа в августе прошлого года.

Даниэль Дюбуа, в свою очередь, одержал 19 побед (18 нокаутом) в 20 боях, потерпев одно поражение. Предыдущий поединок 25-летний британец провел 3 декабря 2022 года. Дюбуа нокаутировал южноафриканского боксера Кевина Лерену.

Вас также могут заинтересовать новости: