Украинский боксер нокаутировал 25-летнего британца в 9-м раунде.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBА, IBF и IBO Александр Усик высказался о победе над британцем Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер поблагодарил болельщиков и свою семью за поддержку и отметил, что свою победу посвящает Украине и ВСУ.

"Благодарю свою команду, семью, детей. Елизавета, Кирилл, Михаил - люблю вас. Также благодарен своей стране и украинской армии. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ. Слава Богу всего! Слава Украине!

5 раунд? Бокс – жесткий спорт. Но я в порядке, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс – королевский спорт.

Ощутил ли я мощность Дюбуа? Нет, только мои яйца", - сказал Усик после боя.

Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в 9 раунде и защитил титулы WBO, WBА, IBF и IBO.

Украинский боксер провел свой 21-й бой и одержал 21-ю победу на профи-ринге. Дюбуа потерпел второе поражение в профессиональной карьере (21 бой, 19 побед).

За этот поединок Усик получит 75% от общего призового фонда - 6 миллионов долларов, а Дюбуа достанется 25% - 2 миллиона.

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