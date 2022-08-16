В Джидде стартовала медиа-неделя в рамках боксерского шоу Усик - Джошуа.

В эту субботу в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) Александр Усик (19-0-0, 13 КО) будет защищать титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе во втором поединке с Энтони Джошуа (24-2-0, 22 КО). Также на кону будет стоять вакантный титул чемпиона по версии журнала "The Ring".

Вчера команды боксеров прибыли в Джидду, где стартовала медиа-неделя в рамках боксерского шоу. Александр и Энтони были задействованы в съемках промо, а также пообщались со СМИ.

"На этот раз я выхожу в ринг в статусе чемпиона, однако я не чувствую, что мне будет легче", - отметил Александр Усик Sky Sports News. - "Я понимаю, что должен выполнить свою работу должным образом, и это не будет для меня легкой задачей".

"Я хочу помочь своему народу и своей стране, и хочу, чтобы этот субботний вечер стал для них маленьким, а возможно, большим праздником. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы продемонстрировать лучший результат".

"В первом поединке я хотел перебоксировать своего соперника, а в субботу я хочу разгромить его", - сказал Энтони Джошуа Sky Sports News.

"Я думаю, что этот бой будет отличаться от первого. Джошуа будет более решительным. Если он снова проиграет Усику, это может означать конец его карьеры. Я не утверждаю, что так будет, но это возможно. Поэтому он воспринимает это очень серьезно. Он меняет тренера, меняет отношение, меняет подход, тренируется... но Усик – особый боец. Один на миллион", - рассказал Александр Красюк boxingscene.com.

"Усику придется пройти сквозь ад в первых 6 раундах, потому что Джошуа будет прилагать максимум усилий, пытаться применять всю свою мощь и использует свои габариты. Я, конечно, не знаю всего, что он подготовил, но Джошуа выйдет в ринг, чтобы уничтожить Усика, снести его. И он будет делать для этого все возможное. Это будет жестоко, потому Усик должен быть очень осторожным и обязательно использовать свой боксерский IQ, чтобы держаться на дистанции от Джошуа и выполнять свою работу в соответствии с планом, который команда разработала именно на этот бой", - отметил Александр Красюк в интервью Boxing Social.

Сегодня в Джидде соперники проведут открытую тренировку, где продемонстрируют свою физическую форму за несколько дней до поединка.

Трансляция боя Усик - Джошуа 2 в Украине будет бесплатной! Показ будет открыт на Киевстар ТВ, а также на телеканале "2+2". На протяжении всей трансляции вечера бокса будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнером имеют целью собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, что в течение пяти месяцев войны помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии. При условии, что сумма донатов превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет потрачена на продуктовые наборы, которые будут переданы ВПО и людям, которые нуждаются в помощи.

Напомним, прошлой осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Вас также могут заинтересовать новости: