Авторитетный журнал The Ring признал бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа главным событием 2021 года в боксе.
Об этом сообщает официальный сайт издания.
The Ring выбрал главным событием года поединок, в котором Усик 25 сентября в Лондоне одолел Джошуа единогласным решением судей и забрал себе пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBА, IBO и IBF.
Конкурентами этого боя были встречи Сауля Альвареса против Билли Джо Сондерса и Калеба Планта, а также поединок Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера и бой Теренса Кроуфорда и Шона Портера.
Напомним, что недавно Усик развеселил промоутера Джошуа.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.