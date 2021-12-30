Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа выиграл в престижной номинации.

Авторитетный журнал The Ring признал бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа главным событием 2021 года в боксе.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

The Ring выбрал главным событием года поединок, в котором Усик 25 сентября в Лондоне одолел Джошуа единогласным решением судей и забрал себе пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBА, IBO и IBF.

Конкурентами этого боя были встречи Сауля Альвареса против Билли Джо Сондерса и Калеба Планта, а также поединок Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера и бой Теренса Кроуфорда и Шона Портера.

Напомним, что недавно Усик развеселил промоутера Джошуа.

Читайте также"Наведет порядок": тренер Усика дал прогноз на бой украинца с Фьюри

Усик - Джошуа: что известно о реванше