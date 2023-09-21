Скандальный британец заявил о желании сняться в голливудском фильме.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своими планами на будущее.

"Цыганский король" заявил, что он хочет самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes, а также сняться в кино. О бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, похоже, британец не думает.

"У меня есть две цели: хочу возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, а еще планирую сняться в голливудском фильме.

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В спорте я добился всего, что мог, и завоевал все пояса, которые только можно завоевать. Все кончено", - заявил Тайсон Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Бой состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Это будет выставочный бой, который пройдет по классическим правилам бокса.

Ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но согласовать контракт на поединок представителям боксеров не удалось.

Добавим, что в послужном списке Фьюри 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья в 34 боях на профи-ринге.

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