Чжан Чжилей разнес "Цыганского короля" за решение провести бой против Фрэнсиса Нганну.

Серебряный призер Олимпиады-2008 и действующий временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился своим мнением о поединке Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

Китайский супертяжеловес раскритиковал британского боксера за отказ от боев с Джошуа и Усиком, а также назвал "Цыганского короля" позором бокса.

"Моя команда вела переговоры с командой Тайсона Фьюри, мы были очень близки к тому, чтобы провести этот бой до того, как была активирована опция о реванше с Джойсом. Я верю, что бой с Фьюри состоится, так или иначе.

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Если посмотреть на Тайсона Фьюри, то он отказался от боя с Джошуа, отказался от боя с Усиком. Он выбрал бой с человеком, никогда ранее не выходившим на боксерский ринг. Нганну - новичок, он только начинает профессиональную карьеру. Да, он чемпион UFC, и я его уважаю, но когда дело доходит до ринга, это совсем другая история.

Так что Тайсон Фьюри, на мой взгляд, позорит бокс. Позор ему", - приводит слова Чжана Чжилея Standard Sport.

Напомним, Тайсон Фьюри сорвал организацию поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика. Ожидалось, что этот бой состоится в апреле этого года, но стороны не смогли согласовать условия контракта.

Позже стало известно, что украинский боксер проведет защиту титулов WBO, WBA, IBO и IBF против Даниэля Дюбуа. Бой состоится 26 августа этого года в Польше.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, договорился о проведении выставочного боя против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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