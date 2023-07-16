Фьюри и Нганну проведут выставочный бой в октябре этого года.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну проведет выставочный бой против британского боксера Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC в супертяжелом весе.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, какой гонорар получит камеруно-французский боец за бой с "Цыганским королем".

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.

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Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около 30 миллионов долларов", - приводит слова Биспинга Sportskeeda.

Бой Фьюри - Нганну запланирован на 28 октября. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, Тайсон Фьюри свой предыдущий бой провел в декабре прошлого года. "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Дерека Чисору.

Ожидалось, что в апреле этого года Фьюри встретится с Усиком в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако команды спортсменов не смогли согласовать условия контракта и поединок был сорван.

Что касается Фрэнсиса Нганну, бывший чемпион UFC в супертяжелом весе свой последний бой провел в январе 2022 года. Единогласным решением судей он победил Сирила Гана.

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