Махмуд Чарр настаивает на поединке с Тайсоном Фьюри.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри угодил в очередную неприятную историю. Накануне британец заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится и сразу же бросил вызов немецкому боксеру Махмуду Чарру.

Немец принял вызов Фьюри, однако Тайсон, после консультаций с промоутером, дал заднюю и заявил, что готов дать еще один шанс Джошуа.

Эта ситуация сильно возмутила Махмуда Чарра и бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе раскритиковал Тайсона Фьюри.

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Чарр недоволен метанием Фьюри от одного потенциального соперника к другому.

"Фьюри, ты такое же дерьмо, как и Энтони Джошуа. Мужчина есть мужчина. Когда ты говоришь, что Джошуа выбыл из боя, значит он выбыл. Ты всем говоришь, что хочешь драться со мной, а теперь ведешь себя как трус. Соглашайся на бой", - написал Чарр в Instagram.

Также Махмуд Чарр сообщил, что не понимает, почему Тайсон Фьюри хочет подраться с Энтони Джошуа, у которого серия поражений.

"Фьюри, ты испугался моего вызова. Вы с Джошуа боитесь, и он возвращается после двух поражений. Зачем давать ему шанс?", - добавил Чарр.

Напомним, что Чарр однажды уже бился за полноценный чемпионский пояс в 2012 году. Тогда немецкий боксер нокаутом в 4-м раунде проиграл Виталию Кличко. Украинец успешно защитил титул WBC.

С 2019 года Чарр выступает под именем Махмуд, которое ему дали родители при рождении. Ранее он был известен как Мануэль. За свою карьеру 37-летний Чарр провел 36 боев, победив 32 раза (18 нокаутом) и уступив в 4 сражениях.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После победы Усика в реванше против Джошуа сообщалось, что Цыганский король проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против украинца, но боксера не смогли договориться о дате боя.

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