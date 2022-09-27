Махмуд Чарр принял вызов Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил, что проведет следующий поединок бывшим претендентом на пояс Махмудом Чарром.

Об этом скандальный британский боксер сообщил в своем Инстаграме.

"С нетерпением жду боя с мужчиной, который действительно хочет подраться, имеет огонь, желание и бился против некоторых лучших боксеров.

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Он снова делает шаг вверх. Выйди туда, Чарр", - написал Фьюри.

Добавим, что немецкий боксер Махмуд Чарр принял предложение боя от Тайсона Фьюри.

"Тайсон, ты сделал хороший выбор и принял хорошее решение – драться с лучшими.

Брат, мы дадим нашим фанатам наибольшее удовольствие всех времен", - сказал Чарр.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC.

После победы Усика в реванше против Джошуа сообщалось, что Цыганский король проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против украинца, но боксера не смогли договориться о дате боя.

Позже Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа и в команде Эй Джея заявили, что принимают вызов Цыганского короля, но стороны так и не подписали контракт на этот бой.

Накануне Фьюри заявил, что время Джошуа на принятие боя с ним истекло.

Напомним, что Чарр однажды уже бился за полноценный чемпионский пояс в 2012 году. Тогда немецкий боксер нокаутом в 4-м раунде проиграл Виталию Кличко. Украинец успешно защитил титул WBC.

С 2019 года Чарр выступает под именем Махмуд, которое ему дали родители при рождении. Ранее он был известен как Мануэль. За свою карьеру 37-летний Чарр провел 36 боев, победив 32 раза (18 нокаутом) и уступив в 4 сражениях.

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