Александр Усик считает, что Тайсон Фьюри пренебрежительно относится к защите во время спаррингов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик поделился своей версией, что могло привести к травме Тайсона Фьюри, из-за которой был перенесен их поединок.

По словам украинца, "Цыганский король" довольно пренебрежительно относится к защите во время спаррингов в тренировочном лагере, что могло привести к таким последствиям.

"Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто дерзко относится к защите. Я имею в виду шлемы, перчатки, процедуры, которые мы делаем перед спаррингами, - то есть наложение на брови или на лицо вазелина для того, чтобы смягчить кожу.

Видео дня

Есть некоторые вещи, которые делают боксеры перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо. Еще раз повторюсь: это защитные шлемы, это перчатки спарринг-партнерам. Они немного больше, чем те, в которых мы боксируем. Мы боксируем в 10-унциевых перчатках, а тренируемся я в 20-унциевых. И спарринг-партнеры также тренируются в таких же перчатках.

Мне кажется, это мое мнение, что кто-то просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим проблемам, вот и все", - рассказал Александр Усик в ходе стрима в Instagram.

Напомним, Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере. Британец рассказал, что ему наложили 11 швов.

Из-за травмы "Цыганского короля" поединок Усик - Фьюри был перенесен на 18 мая 2024 года.

После переноса организаторы боя заявили, что это последняя дата для этого поединка. Если кто-то из боксеров не сможет выйти в ринг 18 мая, то он будет оштрафован на крупную сумму и заменен на другого спортсмена.

Добавим, что победитель поединка Усик - Фьюри может стать первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в 21-м веке.

Вас также могут заинтересовать новости: