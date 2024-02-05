Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик поделился своей версией, что могло привести к травме Тайсона Фьюри, из-за которой был перенесен их поединок.
По словам украинца, "Цыганский король" довольно пренебрежительно относится к защите во время спаррингов в тренировочном лагере, что могло привести к таким последствиям.
"Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто дерзко относится к защите. Я имею в виду шлемы, перчатки, процедуры, которые мы делаем перед спаррингами, - то есть наложение на брови или на лицо вазелина для того, чтобы смягчить кожу.
Есть некоторые вещи, которые делают боксеры перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо. Еще раз повторюсь: это защитные шлемы, это перчатки спарринг-партнерам. Они немного больше, чем те, в которых мы боксируем. Мы боксируем в 10-унциевых перчатках, а тренируемся я в 20-унциевых. И спарринг-партнеры также тренируются в таких же перчатках.
Мне кажется, это мое мнение, что кто-то просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим проблемам, вот и все", - рассказал Александр Усик в ходе стрима в Instagram.
Напомним, Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере. Британец рассказал, что ему наложили 11 швов.
Из-за травмы "Цыганского короля" поединок Усик - Фьюри был перенесен на 18 мая 2024 года.
После переноса организаторы боя заявили, что это последняя дата для этого поединка. Если кто-то из боксеров не сможет выйти в ринг 18 мая, то он будет оштрафован на крупную сумму и заменен на другого спортсмена.
Добавим, что победитель поединка Усик - Фьюри может стать первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в 21-м веке.