Рэй Манчини назвал фаворита в паре Усик - Фьюри.

Бывший чемпион мира в легком весе и член Международного зала славы бокса Рэй Манчини поделился своим мнением о потенциальном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Титулованный боксер считает, что у украинца больше шансов на победу в бою против "Цыганского короля". Однако Манчини также отметил, что исторический бой между Усиком и Фьюри, вероятнее всего, никогда не состоится.

"Если поединок Усика против Фьюри все же состоится, то украинец будет моим фаворитом. Фьюри большой сильный парень, неплохо двигающийся. Я никогда не был фаном Фьюри в том смысле, что не считал его отличным бойцом. Он избил Уайлдера - большого панчера, который не может порадовать оригинальностью в ринге.

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У Усика же достаточно высокий боксерский IQ. У этого парня была отличная карьера в любителях. Он знает, как сражаться с большими соперниками. Считаю, что он победит: создаст проблемы для Фьюри и побьет его.

Но я прогнозирую, что этот поединок никогда не состоится. Если бы Фьюри не считал, что Усик – это его головная боль, то согласился бы на бой за одну минуту. Он бы сказал, мол, организуем бой за абсолюта. А пока на это и намека нет", - заявил Рэй Манчини в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться в апреле этого года, но команды боксеров не смогли сосгласовать условия контракта и поединок был сорван.

В августе Александр Усик успешно провел защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри свой последний поединок провел в декабре прошлого года. "Цыганский король" победил Дерека Чисору. Следующий бой скандальный британец проведет против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Это будет выставочный бой, который пройдет по классическим правилам бокса.

Добавим, что победитель боя Усик - Фьюри мог стать первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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