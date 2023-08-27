Украинский боксер подбодрил своего соперника после боя.

В ночь на 27 августа обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и защитил свои титулы.

После боя украинский боксер подошел к 25-летнему британцу и поговорил с ним. На пресс-конференции Александр признался, что подошел в угол своего соперника, чтобы подбодрить его.

"Я прочитал, что Дюбуа говорил, что в случае поражения завершит карьеру. Я сказал: "Эй, это нехорошо. Ты молод, ты можешь тренироваться". Это дурацкое настроение, когда ты думаешь: если проигрываешь бой, то уйдешь из бокса. Возможно, это эмоции, но я не знаю", - рассказал Усик.

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Отметим, что после боя Даниэль Дюбуа был в подавленном настроении. Британец заявил, что судьи украили у него победу.

Напомним, в пятом раунде поединка Усик - Дюбуа случился скандальный момент: британский боксер ударил Усика ниже пояса, после чего украинец упал и некоторое время не мог подняться. Судья остановил бой и дал Александру несколько минут на восстановление. В команде Дюбуа считают, что удар Даниэля был нанесен без нарушения правил, следовательно, он должен был победить досрочно. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что они намерены подать апелляцию и будут требовать реванш.

Александр Усик в ответ заявил, что может подраться с Дюбуа хоть завтра.

"Готов подраться с ним хоть завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток на голых кулаках", - сказал украинец.

Напомним, Усик победил Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. Для украинского боксера это 21-я победа в 21 бою в профессиональной карьере. Дюбуа потерпел второе поражение в своей карьере (21 бой, 19 побед).

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