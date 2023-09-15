Поединок за звание "абсолюта" имеет все шансы состояться в начале 2024 года.

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер рассказал о возможном бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Тайсон Фьюри сосредоточен на бою с Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября, но разгораются переговоры о бое с Александром Усиком в следующем году в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Согласно источникам ESPN, есть большой оптимизм, что сделка на бой Усик - Фьюри будет заключена", - сказал Коппинджер.

Что происходит в супертяжелом весе

28 октября Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в Саудовской Аравии. Усик уже провел обязательную защиту титулов в поединке против Дэниэля Дюбуа. 27 августа Усик нокаутировал британского боксера в польском Вроцлаве.

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Помешать провести бой за звание "абсолюта" между Фьюри и Усиком может хорват Филипп Хргович, претендующий по линии IBF на чемпионские титулы Усика.

Недавно отец Тайсона Фьюри пообещал, что его сын проведет бой против Усика.

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