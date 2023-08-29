Экс-чемпион UFC верит, что может нокаутировать "Цыганского короля".

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну готовится к поединку против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Камеруно-французский боец оценил свои шансы на победу в бою против "Цыганского короля". Нганну считает, что ему по силам поймать британца своим нокаутирующим ударом и одержать победу.

"Тайсон - хороший боец, но мы узнаем, насколько он действительно хорош, после того, как я попаду в цель.

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Я уже готов к этому бою и очень взволнован. Я готовлюсь. Остается девять недель. Хороший срок, чтобы сделать эти руки быстрыми и сильными. Мы шокируем мир", - приводит слова Нганну BoxingScene.

Поединок Нганну - Фьюри пройдет 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Это будет выставочный бой, который пройдет по классическим правилам бокса.

Напомним, Тайсон Фьюри свой последний бой провел в декабре 2022 года. Британец нокаутировал в десятом раунде Дерека Чисору.

В послужном списке "Цыганского короля" 33 победы и одни ничья в 34 боях в профессиональной карьере.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в своем последнем бою единогласным решением судей победил Сирила Гана в январе 2022 года. В активе камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в UFC.

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