Британский боксер продолжает раздражать Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает словесно травить другого звездного супертяжеловеса Деонтея Уайлдера, с которым 9 октября проведет мегабой.

Британец заявил, что он ударил бы Уайлдера головой на дуэли взглядов, которую из соображений безопасности отменил легендарный 89-летний промоутер Боб Арум.

"Я втянул его в это, не так ли? Я начал прекрасно и уверенно. Сегодня он пришел сюда не для того, чтобы языком молоть. Сначала Уайлдер был ласковым, но потом я заставил его изменить поведение и он разозлился. В конце мы должны были устроить битву взглядов, но он сбежал. Это было так, словно я приглашал эту сучку в мой мир. Все думали, что я заеду ему в челюсть, но я бы не стал его бить. Я бы боднул эту проститутку головой", - пояснил Фьюри для FightNews.

Поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочно в 06:00 утра по киевскому времени начнется бой.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера еще в декабре 2020, но этого не случилось.

В августе этого года Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Автор: Артем Будрин